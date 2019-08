Dieses Jahr war ordentlich Farbe im Spiel: In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in New Jersey die alljährlichen MTV Video Music Awards verliehen. Zu diesem Anlass ließen es sich die Stars und Sternchen natürlich nicht nehmen, sich mega in Schale zu werfen – und somit alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen: Taylor Swift (29), Halsey (24) und Co. setzten gewagte Farbakzente bei den VMAs 2019!

In diesem Jahr stach vor allem Taylor Swift aus der Masse hervor. Ihr ultrakurzer und ziemlich bunter Einteiler zog das gesamte Blitzlichtgewitter auf sich. Zu ihrem stylishen Outfit kombinierte die "ME!"-Interpretin schwarze Overknees und trug ihre Haare lässig über die Schulter fallend.

Halsey entschied sich an diesem Abend ebenfalls für ein farbenfrohes Dress. Ihr Tülltraum in Orange umschmeichelte ihre Kurven und bot freie Sicht auf ihre schwarze Unterwäsche. Besonderer Hingucker: Die 24-Jährige ließ sich ihren Haaransatz in den Farben des Regenbogens kolorieren.

Auf ihren Auftritt haben bei diesem Event alle gewartet: Camila Cabello (22) verzauberte die anwesenden Fotografen in einer weißen Traumrobe. Die "Señorita"-Interpretin ließ dabei aber auch ziemlich tief blicken. So überraschte sie nicht nur mit einem Mega-Ausschnitt, sondern auch mit einigen Cut-outs am Kleid.

Was wäre ein Red Carpet ohne die Hadid-Schwestern? Gigi (24) und Bella (22) konnten sich das Event des Jahres natürlich nicht entgehen lassen und legten einen Hammer-Auftritt in aufeinander abgestimmten Outfits hin. Die Models setzten dabei eher auf gedeckte Farben – Gigi entschied sich für einen beigefarbenen Zweiteiler, während ihre kleine Schwester mit ihrem Bauchfrei-Look alle Blicke auf sich zog.

Zara Larsson (21) hingegen langte in Sachen Farbe ordentlich zu. Die Sängerin flanierte in einer hellrosa Robe mit langer Schleppe über den roten Teppich. Ihren bauschigen Look ergänzte die "Lush Life"-Interpretin mit schlichten Pumps.

Auch Bebe Rexha (29) war ein echter Hingucker an diesem Abend. Die 29-Jährige überraschte die Fotografen nicht nur mit einem ziemlich gewagten Mini-Kleid, sie setzte auch mit ihrem ausdrucksstarken Make-up außerordentlich verführerische Akzente.

Als Blickfang entpuppte sich auch Hailee Steinfeld (22). Die Schauspielerin verblüffte alle anwesenden Fans und Fotografen in einem traumhaften Kleid aus rotem Tüll. Mit ihrem gewagten Look ließ die "Pitch Perfect"-Darstellerin viel Spielraum für Fantasien.

