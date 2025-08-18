Raúl bereut den Villa-Flirt: Das hält Kevin Schäfer davon

Raúl Richter (38) hat öffentlich bekanntgegeben, dass er den Flirt mit Kevin Schäfer in der Show Villa der Versuchung bereut. In einem Livestream auf Twitch hatte Raúl erklärt, es sei ein Fehler gewesen, dem Realitystar Zuneigung zu zeigen. Kevin selbst äußerte sich nun gegenüber Promiflash zu den Aussagen des Schauspielers und fand dabei klare Worte: "Ohne den Flirt hätte Raúl nur halb so viel Sendezeit bekommen."

Kevin scheint inzwischen längst abgeschlossen zu haben. Auf die Frage, wie es aktuell in Sachen Liebe bei ihm aussehe, gab er zu, dass er ohnehin nicht mehr an Raúl interessiert sei. Stattdessen scheint bereits ein neuer Mann Kevins Herz erobert zu haben. "Es gibt da gerade tatsächlich jemanden, der mich verzaubert hat", gestand er vielsagend. Wer dieser neue Mann ist, ließ Kevin jedoch offen.

Raúl und Kevin hatten während der Dreharbeiten mit einem Kuss für Schlagzeilen gesorgt. Doch bereits nach den Aufnahmen schien das Verhältnis der beiden abgekühlt zu sein. Raúl hatte kritisiert, Kevins Verhalten in der Villa sei wenig authentisch gewesen. Kevin hingegen lenkt nun den Fokus auf sein eigenes Liebesglück und überlässt die Vergangenheit mit Raúl endgültig dem Kapitel "Villa der Versuchung".

Joyn / Michael de Boer Realitystar Kevin Schäfer, Kandidat bei "Villa der Versuchung" 2025

Instagram / raulrichter Raúl Richter, Realitystar

Imago Realitystar Kevin Schäfer im Mai 2025 in Wuppertal

