Chris Pratt feiert Jacks 13. Geburtstag mit seltenen Fotos

Chris Pratt (46) kann es kaum fassen: Sein ältester Sohn Jack ist nun ein Teenager! Am 17. August feierte der Schauspieler den 13. Geburtstag seines Sohnes mit einer besonderen Geste auf Instagram. In seiner Story teilte Chris eine emotionale Foto-Collage mit Bildern, die Jack in verschiedenen Momenten zeigen – vom Besuch bei Sportevents über das Füttern von Tieren bis hin zu handwerklichen Aktivitäten. "Ich habe einen Teenager? Jack, ich kann nicht glauben, dass du heute 13 geworden bist", schrieb der stolze Papa und fügte hinzu: "Ich bin so stolz auf den unglaublichen jungen Mann, zu dem du heranwächst. Ich liebe dich! Jesus ist König!"

Jack stammt aus Chris' früherer Ehe mit Anna Faris (48), von der er sich 2018 nach fast neun Jahren Ehe scheiden ließ. Seitdem meistert das ehemalige Paar die Co-Elternschaft in aller Freundschaft, wie sie immer wieder betonen. Chris ist auch Vater dreier weiterer Kinder, die er gemeinsam mit seiner jetzigen Frau Katherine Schwarzenegger (35) hat: den Töchtern Lyla und Eloise sowie dem erst im November 2024 geborenen Sohn Ford. Auch Anna ließ einst durchblicken, wie sehr sie die Zeit mit Jack genießt. In einem Interview scherzte sie über die ersten Anzeichen der Pubertät ihres Sohnes: "Er hat mir erzählt, dass er denkt, er hat ein Achselhaar. Es passiert!"

Abseits der Geburtstagsfreude zeigte Chris in der Vergangenheit immer wieder, wie sehr ihn die Rolle als Vater geprägt hat. In einem Interview riet er dazu, nicht zu lange mit Kindern zu warten: "Je früher, desto länger haben sie dich in ihrem Leben." Er erzählte, wie ihn die Beziehung zu seinen Kindern sogar bei der Auswahl von Filmrollen beeinflusst habe. Während er früher hauptsächlich Action-Blockbuster gedreht habe, achte er nun mehr auf familienfreundliche Projekte. "Ich möchte Filme machen, die meinen Kindern gefallen und zugleich erträglich für Eltern sind", sagte er gegenüber Daily Mail. Chris' Enthusiasmus für das Vatersein ist ansteckend – und Jacks Geburtstag zeigt, wie sehr er diese Rolle liebt und lebt.

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt und sein Sohn Jack

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt und sein Sohn Jack

IMAGO / APress Anna Faris und Chris Pratt mit ihrem gemeinsamen Sohn Jack, 2017