Was für ein tragisches Unglück! Mit seinen musikalischen Kompositionen für zahlreiche bekannte und teils mit Preisen ausgezeichnete Filme hatte sich Jonathan Goldstein in den vergangenen Jahren einen Namen in der britischen Künstlerbranche gemacht. So arbeitete er an "Kap der Angst" von Martin Scorsese (76) mit, in dem unter anderem Robert De Niro (76) und Juliette Lewis (46) mitspielen. Auch privat lief es gut bei dem 50-Jährigen: Mit seiner Ehefrau Hannah hatte er erst kürzlich ihre erste gemeinsame Tochter begrüßen dürfen. Umso schockierender sind die aktuellen Schlagzeilen: Die Eheleute und ihr Baby sind bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen!

Wie das Schweizer News-Portal Le Matin am Nachmittag berichtet, sei das Paar gemeinsam mit seinem Nachwuchs mit einer kleineren Maschine auf dem Weg von Lausanne nach Italien unterwegs gewesen. In den Schweizer Alpen sei das Flugzeug jedoch nach nur einer Stunde kurz vor der italienischen Grenze abgestürzt und daraufhin in Flammen aufgegangen. Wie die ansässige Polizei bereits bestätigte, konnten die Leichen der Familienmitglieder aus dem Wrack geborgen werden.

Die Ursache für das Unglück wurde bisher nicht geklärt. Jonathan und Hannah waren zuvor aus ihrer Heimat London gestartet und hatten zunächst in Frankreich einen Zwischenstopp eingelegt. Anschließend war die kleine Familie über Lausanne in Richtung Italien gestartet. Wer die Maschine geflogen hatte, ist ebenfalls noch unbekannt.

Facebook / Jonathan Goldstein Jonathan Goldstein, britischer Musikproduzent und Komponist

Facebook / Hannah Goldstein Hannah Goldstein, britische Musikerin

Facebook / Hannah Goldstein Jonathan und Hannah Goldstein, britisches Musikerpaar



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de