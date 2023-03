Regisseure schwärmen von "Dungeons & Dragons"-Verfilmung!

Das sagen die Regisseure Jonathan Goldstein und John Francis Delay über ihren neuen Film! Am kommenden Sonntag erscheint eine weitere Verfilmung des ersten Pen-&-Paper-Rollenspiels "Dungeons & Dragons". In der neusten Adaption des Games geht es im einen Räuber und eine Gruppe von Abenteurern, die sich auf den Weg machen, um eine verlorene Reliquie zurückzubekommen. Promiflash verraten John und Jonathan, was sie an diesem Film ganz besonders schätzen.

"Ich denke, das Besondere ist, dass es den Charakter des D&D-Spiels einfängt. Es macht Spaß und ist spontan", verriet Jonathan gegenüber Promiflash in einem Interview. Weiter können sich die Fans aber auch darauf einstellen, dass der Film dennoch einen ganz eigenen Charme mitbringe, äußerte sich John zu diesem Projekt. "Für Leute, die an die üblichen High Fantasy in Filmen gewöhnt sind, [wird es] sehr unerwartet sein", führte er seine Gedanken zudem weiter aus.

Auch die Zusammenarbeit mit Größen wie Chris Pine (42) und Michelle Rodriguez (44) schien für John etwas Besonderes gewesen zu sein: "Jeder in der Besetzung ist jemand, der das Material total aufgewertet hat – ich denke, sie bringen etwas ganz Außergewöhnliches mit. Wir sind so dankbar, dass wir mit ihnen arbeiten konnten."

Getty Images John Francis Daley bei der Premiere des Films "Dungeons & Dragons"

Getty Images Chris Pine bei der Premiere von "Dungeons & Dragons"

Getty Images Michelle Rodriguez bei der Premiere von "Dungeons & Dragons"

