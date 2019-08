Guck mal, Jamie Foxx (51): So heiß ist deine Ex! Erst vor knapp zwei Wochen wurde bekannt, dass sich der Schauspieler und seine Freundin Katie Holmes (40) im Mai dieses Jahres getrennt haben. Während der Leinwand-Star sein Single-Dasein in wilden Partynächten genießt, wurde Katie kürzlich mit Töchterchen Suri Cruise (13) in New York City gesichtet – in einem ziemlich sexy Outfit.

Verschiedene Paparazzi-Aufnahmen zeigen das Mama-Tochter-Duo im Big Apple. Die 40-Jährige trug einen lässigen Look aus Jeans und Strickjacke mit einer gehörigen Portion Sexappeal. Katie hatte den obersten Knopf offen gelassen, so dass ihr Oberteil locker über die Schulter fiel und freie Sicht auf ihren farblich passenden BH und ihr Dekolleté gewährte. Von Liebeskummer keine Spur.

Bisher haben sich weder Jamie noch Katie zu den Gründen für ihr Liebes-Aus geäußert. Ein Insider betonte im People-Interview allerdings, dass der "Django"-Darsteller seine einstige Lebensgefährtin nach wie vor für einen "unglaublichen Menschen" halte: "Sie hatten eine sehr, sehr tiefe Verbindung und haben sehr viel zusammen gelacht."

LRNYC / MEGA Katie Holmes und ihre Tochter Suri, August 2019

LRNYC / MEGA Katie Holmes in New York City

Getty Images Katie Holmes mit Jamie Foxx bei der Clive Davis' Pre-Grammy Gala

