Augen geöffnet? Jamie Foxx will seine Ex Katie Holmes zurück

Er überdenkt wohl sein Leben! Jamie Foxx (55) scheint es derzeit wieder besser zu gehen. Der Schauspieler hatte im April dieses Jahres einen medizinischen Vorfall erlitten. Was genau passiert war, ist nicht bekannt. Jedoch wurde er danach vor einer Reha-Einrichtung gesehen. Mittlerweile meldet er sich aber wieder bei seinen Fans und zeigt sich der Öffentlichkeit. Doch Jamies Klinikaufenthalt scheint ihn nachhaltig geprägt zu haben!

Wie Radar Online erfahren haben will, denkt der "Django Unchained"-Star angeblich über eine bestimmte Verflossene nach. Jamie soll derzeit versuchen, Katie Holmes (44) zurückzugewinnen! Die beiden wurden 2013 erstmals zusammen gesichtet, bestätigt wurde ihre Liebe erst Jahre später. Im August 2019 sollen sie sich getrennt haben. Nach seinem Zusammenbruch habe er angeblich viel über seine Partnerschaften nachgedacht.

"Jamie hat schon viele schöne Frauen gedatet, aber keine Liaison kam auch nur annähernd an seine Beziehung mit Katie ran", erklärte eine Quelle gegenüber National Enquirer. Der Schauspielerin scheint auch noch was an Jamie zu liegen. Denn Katie machte sich große Sorgen, als sie von seinem Gesundheitszustand erfuhr.

Getty Images Jamie Foxx im März 2023 in Miami

Getty Images Katie Holmes, Juni 2023

Getty Images Jamie Foxx, August 2022

