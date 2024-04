Katie Holmes an Suris Geburtstag mit Unbekanntem unterwegs!

Katie Holmes (45) bringt die Gerüchteküche zum Brodeln! Auf aktuellen Paparazzifotos ist die Schauspielerin mit einem unbekannten Mann an ihrer Seite zu sehen. Mit diesem genoss sie ein gemeinsames Dinner-Date im italienischen Restaurant Sant Ambroeus in New York City. Um wen es sich bei ihrem mysteriösen Begleiter handelt, ist bisher nicht bekannt. Ob die Beauty den Abend in New York mit dem Unbekannten genossen hat? Zumindest schmückt ein breites Lächeln das Gesicht der Ex von Tom Cruise (61).

Sowohl Katie als auch der Mann sind in eher lässige Outfits gekleidet. Während ihr Begleiter eine weite hellrosa Hose trägt und eine grüne Jacke und blaue Basecap, ist Katie in einen langen schwarzen Mantel gehüllt und kombiniert dazu eine Jeans. Von ihrer Tochter Suri Cruise (18) ist übrigens weit und breit keine Spur zu sehen. Diese feierte am besagten Abend des 18. Aprils ihren Geburtstag – und das offenbar ohne ihre Mama!

Stattdessen genoss die Teenagerin ihren Ehrentag unter anderem mit einer Freundin: Die zwei Jugendlichen schlenderten gemeinsam durch die Straßen New Yorks. Währenddessen hielt Suri einen knalligen, pinken Schirm in der Hand. Außerdem war das Geburtstagskind in ein stylishes Denim-Outfit gekleidet. Ob die 18-Jährige von dem Date ihrer Mama weiß, ist bisher unklar.

MEGA Katie Holmes mit unbekanntem Mann, im April 2024

ActionPress Suri Cruise, 2024

