Mamas Abbild: So groß ist Katie Holmes Tochter Suri schon!

Sie kommt ganz nach der Mama. Katie Holmes (45) und Tom Cruise (61) zählten einst zu den Traumpaaren Hollywoods. Obwohl die beiden Schauspieler insgesamt sieben Jahre zusammen durchs Leben gingen und eine gemeinsam Tochter haben, hielt ihre Liebe nicht ewig. Mit ihrer Scheidung bekam die Dawson's Creek-Darstellerin zudem das alleinige Sorgerecht für Suri (17). Diese hält sie seitdem weitgehend aus dem Rampenlicht heraus. Nun zeigt sich Katie jedoch mal wieder mit ihrer Tochter in der Öffentlichkeit.

Paparazzi erwischten das Mutter-Tochter-Duo bei einem gemeinsamen Spaziergang durch die Straßen New Yorks. Sichtlich gut gelaunt scheinen die beiden ihre Quality Time zu genießen. Dabei ist auch kaum zu übersehen, dass die einst so kleine Suri ihre Mutter schon fast in punto Größe überragt. Und damit nicht genug: Auf den Bildern, die Hello! vorliegen, sieht die 17-Jährige ihrer berühmten Mutter zum Verwechseln ähnlich – sowohl Katie als auch ihr Spross tragen ihr langes brünettes Haar offen.

Dass sich die Tochter und die Ex-Frau von Tom ohne ihn blendend zu amüsieren scheinen, wird diesem sicher nicht allzu sehr gefallen. Zumal er damals die Trennung von Katie nicht hatte kommen sehen. Im Jahr 2013 verriet er ProSieben, dass ihn die Scheidungspapiere seiner damaligen Frau überrascht hatten: "Ich habe es nicht erwartet. Das Leben ist eine Tragikomödie. Man braucht viel Humor."

Getty Images Katie Holmes und Suri Cruise, 2017

MEGA / Jawad Elatab Katie Holmes und ihre Tochter Suri im Januar 2018

Getty Images Katie Holmes, Tom Cruise und Suri Cruise im November 2007

