Bald 18: Wird Suri Cruise über ihren Vater Tom auspacken?

In wenigen Tagen feiert Suri Cruise (17) schon ihren 18. Geburtstag! Doch mit ihrer Volljährigkeit gehen für sie nicht nur zahlreiche neue Möglichkeiten einher. Die Tochter von Tom Cruise (61) und Katie Holmes (45) wird sich wohl auch mit einigen juristischen Fragen befassen müssen. Da Suri während der Scheidung ihrer Eltern im Jahr 2012 erst sechs Jahre alt war, hatte sie im Gegensatz zu ihrer Mutter Katie keine Geheimhaltungsvereinbarungen unterzeichnen müssen. Mit 18 gilt sie im Staat New York nun als erwachsen. Das würde es der angehenden Studentin erlauben, über ihren Vater Tom, die Erfahrungen bei Scientology und über die turbulente Trennung ihrer Eltern offen zu sprechen. "Sie wird jetzt frei sein, zu reden, wenn sie das möchte. Es wird wirklich interessant sein, wenn sie etwas zu sagen hat", erklärt jetzt ein Scientology-Experte gegenüber Page Six.

Laut Gerichtsunterlagen, die Page Six vorliegen, trennte sich das Hollywoodpaar damals, weil "Katie Suri vor Scientology schützen wollte". Das ist ihr offenbar gelungen. Denn seit dem Zerwürfnis mit dem Mission: Impossible-Schauspieler hält die Filmregisseurin ihre Tochter strikt aus der Öffentlichkeit heraus. "Katie hat Suri beschützt und sie ist eine hingebungsvolle Mutter", gewährt nun eine Quelle gegenüber dem Magazin intime Einblicke. Weiter erläutert der Insider: "Sie ist eine Privatperson. Sie hat ihr Leben fernab der Öffentlichkeit gelebt." Ihren Vater soll die Teenagerin seit ganzen zwölf Jahren nicht mehr gesehen haben, macht der Informant deutlich.

Die bevorstehende Volljährigkeit des Promisprösslings bringt noch weitere Veränderungen mit sich. In der Scheidungsvereinbarung stimmte Tom damals zu, seiner Ex-Frau 400.000 Dollar [375.360 Euro] pro Jahr zu zahlen, bis Suri 18 Jahre alt ist. Mit den Zahlungen ist nun also bald Schluss. "Jetzt, wo das Kind fast erwachsen ist, stehen Mutter und Tochter vor einer ungewissen Zukunft. Das sind erschreckende Aussichten", gibt ein Insider gegenüber InTouch preis. Sie hätten jahrelang von dem Unterhalt des Schauspielers gelebt und müssten sich bald an ein neues Leben gewöhnen.

Getty Images Katie Holmes und Tom Cruise bei der Vanity Fair Oscar Party 2012

Getty Images Katie Holmes und Suri Cruise im Juni 2021

