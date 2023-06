Hammerfigur: Katie Holmes glänzt im hautengen Häkelkleid

Sie kann einfach alles tragen. Katie Holmes (44) ist heute eine sehr erfolgreiche Schauspielerin. Fast wäre es aber nicht dazu gekommen. Nach ihrer ersten Rolle als 17-Jährige im Film "Der Eissturm" wollte zunächst kein Filmstudio mit ihr zusammenarbeiten, weswegen sie den Traum von der Schauspielerei fast aufgab. Zum Glück hat sie schließlich doch den großen Durchbruch geschafft – und begeistert ihre Fans das ein oder andere Mal mehr auf dem roten Teppich.

Katie glänzte bei einer Ballettaufführung in einem sexy Häkelkleid: Sie schlenderte in einem komplett schwarzen Look selbstbewusst über den roten Teppich. Das Kleid fiel fließend bis zum Boden, ließ aber dennoch ihre eleganten schwarzen Lack-Ballet-Flats zur Geltung kommen. Die 44-Jährige trug ihre brünetten Haare glatt und entschied sich für einen elegantes und dezentes Make-up.

Auch der legendäre Rocker Mick Jagger (79) besuchte die Eröffnungsnacht und erschien in Begleitung seiner umwerfenden Freundin Melanie Hamrick (35). Der 79-jährige Frontmann der Rolling Stones trug einen eleganten marineblauen Anzug und ein seidenes Polkadot-Hemd. Er hatte einen Arm um Melanie gelegt, die in einem hautengen roten Kleid mit passender Handtasche hinreißend aussah.

Getty Images Katie Holmes, Juni 2023

Getty Images Katie Holmes, Schauspielerin

Getty Images Mick Jagger und Melanie Hamrick, Juni 2023

