Vor 18. Geburtstag: Suri Cruise ist in New York unterwegs!

Suri Cruise (17) genießt die Tage vor ihrem 18. Geburtstag! Die Tochter von Katie Holmes (45) und Tom Cruise (61) zeigt einmal mehr, wie erwachsen siebereits ist – diesmal bei einem Ausflug mit ihren Freunden! Auf Fotos, die Page Six vorliegen, ist sie lachend und plaudernd auf den Straßen New Yorks zu sehen. Lässig gekleidet in einem roten Pullover – den sie mit einem weißen Seidenrock und braunen Sandalen kombiniert – geht es für Suri und ihre Truppe in mehrere Geschäfte und Cafés. Und es scheint, als hätte sie viel Spaß dabei!

Am 18. April feiert die nicht mehr so kleine Promi-Tochter ihren 18. Geburtstag. Dass Papa Tom an diesem besonderen Tag an ihrer Seite ist, scheint aber eher unwahrscheinlich. Suri soll nämlich seit zwölf Jahren keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater haben. Im Jahr 2012 ließen sich Katie und Tom scheiden – Grund dafür soll gewesen sein, dass "Katie Suri vor Scientology schützen wollte". Und nicht nur das, auch vom Rampenlicht hielt die Mutter ihre einzige Tochter fortan fern. "Katie hat Suri beschützt und sie ist eine hingebungsvolle Mutter", erklärte eine Quelle. Zudem sei der Promi-Sprössling eine "Privatperson", die "ihr Leben fernab der Öffentlichkeit gelebt" hat.

Ob sich daran jetzt vielleicht etwas ändern wird? Während ihrer Scheidung von dem Mission: Impossible-Star musste Katie eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben – nicht aber ihre Tochter. Und da Suri mit 18 Jahren im Staat New York erwachsen gilt, stellt sich nun die Frage: Wird sie mit ihrer Volljährigkeit anfangen, über ihren Papa und ihre Erfahrungen auszupacken? "Sie wird jetzt frei sein, zu reden, wenn sie das möchte. Es wird wirklich interessant sein, wenn sie etwas zu sagen hat", erläuterte ein Scientology-Experte gegenüber Page Six. Wofür Suri sich entscheidet, bleibt also abzuwarten.

Getty Images Katie Holmes, Tom Cruise und Suri Cruise im November 2007

MEGA Tom Cruise mit Töchterchen Suri, Juli 2012

