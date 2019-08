Bei Katie Holmes (40) und Jamie Foxx (51) soll alles aus und vorbei sein! Die Schauspieler hielten ihre Beziehung so gut, es geht aus der Öffentlichkeit raus, sollen aber bereits seit sechs Jahren zusammen gewesen sein. Doch schon kürzlich kursierten die ersten Trennungsgerüchte um die beiden Stars – der Grund: Es tauchten Schnappschüsse von dem 51-Jährigen und einer unbekannten Frau auf. Wie jetzt ein Insider wissen will: Die Promis sind tatsächlich getrennt!

Page Six berichtet, dass eine Quelle ein Gespräch zwischen Katie und ihren Freundinnen in einem Restaurant belauscht haben soll: "Was Jamie tut, ist seine Sache – wir sind seit einigen Monaten nicht mehr zusammen", wird die Ex-Frau von Tom Cruise (57) zitiert. Auf Anfrage bestätigte auch ein Bekannter der Schauspielerin, dass die Stars bereits Ende Mai miteinander gebrochen hätten.

Demnach folgte die Trennung nur kurz nach ihrem Pärchen-Debüt. Bei der diesjährigen Met Gala strahlten der "Collateral"-Darsteller und die 40-Jährige das erste Mal auf einem roten Teppich. Zu diesem Zeitpunkt wirkten die VIPs noch überaus verliebt und hatten sogar ihre Outfits farblich aufeinander abgestimmt.

Photographer Group/MEGA Jamie Foxx mit einer unbekannten Schönheit

Getty Images Schauspielerin Katie Holmes

Neilson Barnard/Getty Images Schauspielerin Katie Holmes bei der Met Gala 2019

