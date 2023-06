Datet Katie Holmes nach Ex Bobby jetzt etwa diesen Mann?

Bandelt Katie Holmes (44) etwa mit dem Nächsten an? Im April des vergangenen Jahres hatte die Schauspielerin ihre Beziehung zu dem Musiker Bobby Wooten III. öffentlich gemacht. Doch im Dezember plauderten dann Insider aus, dass das Paar wieder getrennte Wege gehe. Knapp sieben Monate später wurde Kate nun mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesichtet – läuft da etwa mehr?

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie die 44-Jährige mit dem Talent-Manager Jeremy Barber am Samstagmorgen durch die Straßen von New York spazierte. Dabei zeigten sich die beiden ziemlich vertraut. So kam es unter anderem zu einer liebevollen Umarmung zwischen der Dawson's Creek-Darstellerin und Jeremy. Katie strahlte währenddessen voller Freude übers ganze Gesicht.

Ob die beiden wirklich miteinander anbandeln, oder es sich nur um eine geschäftliche Beziehung handelt, ist bislang unklar. Im Dezember des vergangenen Jahres hatte Jeremy die Mutter einer Tochter sowie deren Produktionsfirma bei seiner Talent-Agentur unter Vertrag genommen.

Getty Images Katie Holmes, Mai 2023

Getty Images Katie Holmes, Filmstar

Getty Images Katie Holmes, 2022

