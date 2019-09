Devon Still (30) ist derzeit außer sich vor Freude! Im März verkündeten der ehemalige NFL-Profi und seine Ehefrau Asha in ihren sozialen Netzwerken, dass sie ein Baby erwarten. Während der Ex-Baseballspieler bereits eine neunjährige Tochter hat, ist es für seine Liebste das erste Kind – seit Ende August ist die Familie zu viert: Devon ist erneut Vater eines Mädchens geworden!

Am Samstag veröffentlichte der 30-Jährige ein YouTube-Video mit dem Titel "Das Baby ist endlich da". Darin bekommen seine Fans die Kleine nicht nur zum ersten Mal zu Gesicht, sondern erhalten auch intime Einblicke in die Geburt. Devon hält sogar den Moment fest, in dem sein Kind gerade aus der Mama geflutscht ist. Am Ende des Clips verraten die überglücklichen Eltern auch den Namen ihrer Prinzessin: Sie heißt Arya Marie.

Für den Ex-Sportler ist die Geburt eines gesunden Kindes ein Lichtblick nach einer schweren Zeit: 2014 wurde bei seiner damals vierjährigen Tochter Leah Krebs im vierten Stadium diagnostiziert. Ihre Behandlung scheint glücklicherweise erfolgreich gewesen zu sein – im kommenden Jahr könnte als sie geheilt gelten.

Getty Images Devon Still, Asha Joyce und Leah Still im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Devon Still, Ex-Baseballspieler

Anzeige

Getty Images Devon Still mit seiner Tochter Leah

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de