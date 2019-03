Grund zur Freude im Hause Still! Der ehemalige NFL-Profi Devon Still und seine Frau Asha hatten in den letzten vier Jahren keine leichte Zeit. Bei Devons damals erst vierjährigen Tochter Leah wurde 2014 Krebs in Form eines Neuroblastoms im vierten Stadium diagnostiziert. Neuroblastome sind bösartige solide‎ Tumore. Nach erfolgreicher Behandlung sieht es aber im Moment so aus, als ob die mittlerweile Achtjährige ab kommenden Jahr offiziell als krebsfrei gelten wird! Wie der einstige Baseballprofi jetzt auf Social Media verrät, wird sie dann sogar ein kleines Geschwisterchen an ihrer Seite haben!

In den vergangenen Monaten hatten Devon und Asha offen auf Social Media kommuniziert, dass sie sich ein gemeinsames Kind wünschen. Nun geht ihr Wunsch endlich in Erfüllung! Auf Instagram postet der ehemalige Defensive-End einen Schnappschuss von sich und seiner Frau mit einem positiven Schwangerschaftstest. Treffenderweise betitelt der 29-Jährige das Bild mit den Worten: "Touchdown, Baby!" In dem Zuge bedankt sich der Sportler auch für all die Gebete und Hilfe seiner Freunde. Schon nach wenigen Stunden drücken über 96.000 Fans auf den Like-Button.

Den Moment als Devon realisierte, dass Asha schwanger ist, beschreibt er im People-Interview: "Als ich ins Badezimmer lief und auf den Test blickte, war ich total geschockt. Ich bin weinend zusammengebrochen. Asha und ich wollten das unbedingt und endlich hat es geklappt."

