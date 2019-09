Große Trauer in der internationalen Musikszene: LaShawn Daniels kam am Dienstag im Alter von 41 Jahren bei einem Autounfall ums Leben. Der Künstler aus den USA, der auch als Big Shiz bekannt ist, war jahrzehntelang als Produzent tätig und verfasste zahlreiche Songtexte für echte Megastars. So schrieb er beispielsweise Lieder für Whitney Houston (✝48), Michael Jackson (✝50), Lady Gaga (33), Destiny's Child und Toni Braxton (51).

Auf Instagram veröffentlichte seine Frau April Daniels ein herzzerreißendes Statement, in dem sie seine Fans über das tragische Unglück unterrichtete: "Mit tiefer Trauer müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Ehemann, Vater, Freund und treues Familienglied verstorben ist. Er wurde in einen tödlichen Autounfall in South Carolina verwickelt", lauten ihre emotionalen Zeilen. Weitere Informationen zum Unglück sind bislang nicht bekannt.

"Er war ein Mann von außergewöhnlichem Glauben und immer eine große Stütze in unserer Familie. Wir bedanken uns für eure aufrichtige Anteilnahme", schrieb April weiter über das Ableben des erfolgreichen Musikers. Im Jahr 2000 gewann LaShawn einen Grammy Award für den Superhit "Say My Name", der von Destiny's Child gesungen wurde. Sieben weitere Male wurde er nominiert,

Getty Images April und LaShawn Daniels im Januar 2019

Getty Images LaShawn Daniel bei den BMI R&B/Hip-Hop Awards 2019

Frazer Harrison / Getty Images Michelle Williams, Kelly Rowland und Beyonce aka Destiny's Child, 2004



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de