So süß reagiert Travis Kelce auf Taylor-Swift-Kompliment

Während des American Century Championship Golfturniers am vergangenen Samstag wurde Travis Kelce (35), der bekannte NFL-Spieler, mit einer unerwarteten Bemerkung aus dem Publikum überrascht. Ein Fan rief ihm zu: "Du hast die beste Freundin der Welt. Du schaffst das!" Gemeint war seine Partnerin, die berühmte Sängerin Taylor Swift (35). Travis ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und entgegnete mit einem charmanten Lächeln die knappe, aber treffende Antwort: "Guter Punkt." Danach schlug er seinen Golfball Richtung Fahne. Die Szene, die von einem Zuschauer gefilmt und mit Videos auf der Plattform X geteilt wurde, sorgt seitdem für Herzchen-Augen bei den Fans.

Die Romanze zwischen Travis und Taylor kam erstmals im September 2023 ans Licht. Damals machten Gerüchte die Runde, die schließlich von Travis' Bruder Jason Kelce (37) bestätigt wurden: "Die Gerüchte stimmen zu 100 Prozent", berichtete Just Jared. Seitdem zeigt das Paar, wie glücklich es miteinander ist, und begeistert mit Momenten wie diesen nicht nur ihre Fans, sondern auch Teilnehmende von Events, bei denen sie auftreten. Die Liebe der zwei scheint sowohl in der Sport- als auch in der Musikwelt für viele ein Highlight zu sein.

Interessant ist, dass die Brüder Jason und Travis oft auch durch ihre enge Beziehung zueinander auffallen. Jason, der bereits Vater von vier Kindern ist, äußerte sich immer wieder unterstützend über die Beziehung seines Bruders. Auch Taylor, die für ihre gefühlvollen Songs und talentierten Schauspielauftritte bekannt ist, scheint in Travis den perfekten Partner gefunden zu haben. Fans hoffen, dass dieser süße Moment bei einem Golfturnier nicht der letzte der beiden ist, den wir zu sehen bekommen.

Getty Images Travis Kelce bei seiner Teilnahme an einem Golfturnier, Juli 2025

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Januar 2025

Getty Images Jason und Travis Kelce beim American Century Championship Golfturnier, Juli 2025