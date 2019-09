Was für ein Wochenende! Am vergangenen Samstag startete das berühmte Musik-Festival Lollapalooza im Berliner Olympiastadion. Zwei Tage lang feierten die deutschen Stars zu Songs von Popstar Billie Eilish (17), Rita Ora (28) und vielen mehr. Mittendrin waren auch die diesjährige Bachelorette Gerda Lewis (26) und ihr Auserwählter Keno Rüst zu finden. Doch sie waren längst nicht die einzigen Promis bei dem Musik-Event. Promiflash zeigt euch, wer noch am Start war.

Ob Gerda bei dieser Gelegenheit auch ein kleines Wiedersehen mit ihren ehemaligen Germany's next Topmodel-Kolleginnen feierte? Immerhin waren Shari Streich (24), Toni Dreher (19) und Trixi Giese (19) mit von der Partie und ließen es ordentlich krachen. Auch die einstige Rosenlady Nadine Klein (33) mischte sich unters Volk und freute sich über die Auftritte von Rapper Bausa und DJ Martin Garrix (23). Ex-Bachelor Sebastian Pannek (33) war ebenfalls in Berlin – allerdings nicht in Begleitung seiner Freundin Angelina Heger (27). Er machte das Festival-Gelände zusammen mit Ex-Köln 50667-Schauspieler Jeremy Grube (25) unsicher.

Die GZSZ-Familie war durch Iris Mareike Steen (27) und ihre ehemalige Kollegin Janina Uhse (29) vertreten. YouTuberin Dagi Bee (24) und Ehemann Eugen Kazakov (25) beobachteten das bunte Treiben zunächst von den oberen Rängen des Stadions, stürzten sich aber später mitten ins Getümmel. Und auch Influencerin Bonnie Strange (33) hatte sich auf den Weg zum Festival gemacht und ließ sich von der wilden Partystimmung und zahlreichen Fans mitreißen.

Instagram / toni.dreher Toni Dreher auf bei einem Musik-Festival in Berlin

Instagram / trixigiese Trixi Giese in Berlin

Instagram / nadine.kln Ex-Bachelorette Nadine Klein auf dem Lollapalooza-Festival

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek und Jeremy Grube in Berlin

Instagram / janinauhse Schauspielerin Janina Uhse auf einem Musik-Festival

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee auf dem Lollapalooza-Festival 2019

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange im Berliner Olympiastadion, September 2019



