Vor anderthalb Wochen sorgte diese Nachricht aus der Sportwelt für Erschütterung: Beim Hauptrennen der Formel 2 im belgischen Spa kam der französische Rennfahrer Anthoine Hubert ums Leben – er wurde nur 22 Jahre alt. Trotz sofortiger medizinischer Notfallversorgung konnte der junge Automobilrennfahrer nicht gerettet werden. Heute fand die Beerdigung für den Verstorbenen statt – zahlreiche Kollegen aus dem Motorsport erwiesen dem Franzosen die letzte Ehre.

Wie Bild berichtet, fand die Trauerzeremonie in der französischen Stadt Chartres statt – der Gottesdienst wurde in der Kathedrale Notre Dame abgehalten. Unter den Gästen, die von Anthoine (✝22) Abschied nahmen, waren nicht nur seine Familie, sondern auch fast alle Fahrer aus der Formel 2 – darunter Mick Schumacher (20) und Giuliano Alesi. Die Kirche war laut der Zeitung mit Blumen und Bildern des Fahrers geschmückt.

In das Unglück verwickelt war auch der Formel 2-Star Juan Manuel Correa, der dem zertrümmerten Fahrzeug nicht mehr ausweichen konnte und in das Auto fuhr. Seit Mittwoch befindet sich der Ecuadorianer auf der Spezial-Intensivstation einer Londoner Klinik: Aktuell ist Juan nicht bei Bewusstsein und ist an ein Atemgerät angeschlossen.

Getty Images Ein Streckenposten mit dem zertrümmerten Rennwagen von Anthoine Hubert

Anzeige

Getty Images Gedenktafel für den verstorbenen Anthoine Hubert

Anzeige

Instagram / juanmanuelcorrea_ Juan Manuel Correa, Rennfahrer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de