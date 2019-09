Diese schreckliche Nachricht erschüttert die gesamte Sportwelt! Seit 2013 war Jarzinho Pieter Teil der Fußball-Nationalmannschaft von Curaçao – und sollte eigentlich auch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das Tor seines Teams sauber halten. Doch wenige Stunden vor dem Spiel der Karibikinsel-Mannschaft gegen die Haitianer in der Nations-League wurde jetzt bekannt: Der Keeper ist mit erst 31 Jahren völlig überraschend verstorben.

Wie der Fußballverband Concacaf nun mitteilte, starb der Torwart am Montag im Team-Hotel in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince. Grund für den plötzlichen Tod soll offenbar ein Herzinfarkt gewesen sein. Schon am Tag zuvor habe sich der Gesundheitszustand des Sportlers verschlechtert und er sei mit Beschwerden zu Bett gegangen. "Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser schwierigen Zeit bei seinen Liebsten, dem Fußballverband von Curaçao und seiner Mannschaft", äußerte sich der mittelamerikanische Fußballverband bereits zu den schrecklichen Ereignissen.

Trotz allem soll das Länderspiel aber stattfinden. Nach ausführlichen Gesprächen haben sich die Spieler beider Teams offenbar dazu entschieden, zu dem Match anzutreten. Vor der Begegnung soll dem verstorbenen Fußballstar mit einer Schweigeminute gedacht werden.

Facebook / Jarzinho Pieter Torwart Jarzinho Pieter

Facebook / Jarzinho Pieter Keeper Jarzinho Pieter

Facebook / Jarzinho Pieter Torwart Jarzinho Pieter



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de