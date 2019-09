Das Supertalent startet auch 2019 wieder mit einem skurrilen Auftritt! Die Talentshow auf RTL geht bereits in die 13. Runde und vorab wurde schon vom Jury-Urgestein Dieter Bohlen (65) versprochen, dass in dem Format Sängerinnen und Sängern weniger Raum geboten werden soll – dafür gebe es immerhin DSDS und Co. Dadurch sollte das Programm vielfältiger werden und das nahm sich jetzt vor allem eine Schweizerin besonders zu Herzen: Lediglich mit ihren XXL-Fingernägeln wollte Grace Fischer ins Finale!

Vor ihrem großen Auftritt verriet Grace vollmundig, dass sie ihre Nägel bereits seit 1988 wachsen lässt – an ihrer linken Hand waren auch bereits besonders lange lackierte Exemplare zu sehen. "Die einzige Schwierigkeit ist nur das Zuknöpfen", verriet die Friseurin. Auf der Bühne wollte Grace schließlich ihre Rekord-Krallen besingen und wickelte während ihrer Performance eine Federboa um ihre Finger. Nach ihrer Einlage war die Enttäuschung dann aber groß: Nicht nur bekam die Kandidatin von allen Juroren ein Nein und wurde vom Studiopublikum ausgebuht – an ihrer Hand befanden sich noch dazu gar nicht die womöglich längsten Nägel der Welt.

Während der 31-jährigen Wachstumszeit habe Grace nämlich auch zur Schere gegriffen. Ihre abgeschnittenen Fingernägel hob sie allerdings auf und brachte sie mit in die Sendung. Das gefiel dem Poptitan so gar nicht und holte zu einem harten Urteil aus: "Mein einbeiniges Känguru mit Blähungen tanzt besser. Die Singerei ist außerhalb jeglicher Bewertung!"

TVNOW / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Sarah Lombardi und Dieter Bohlen bei "Das Supertalent"

TVNOW / Stefan Gregorowius Grace Fischer bei "Das Supertalent"

TVNOW / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Dieter Bohlen und Grace Fischer bei "Das Supertalent"

