Diese Entscheidung feiern die TV-Zuschauer! In der aktuellen 13. Supertalent-Staffel sollen kaum noch Sänger auftreten. Heute Abend wird die erste Ausgabe der Talentshow über die Fernsehbildschirme flimmern und erstmals sitzt Sängerin Sarah Lombardi (26) in der Jury und löst damit Moderatorin Sylvie Meis (41) ab. Zwar bewerten mit ihr und Juroren-Urgestein Dieter Bohlen (65) gleich zwei Promis mit musikalischem Background die Talente, trotzdem sind in der neuen Staffel Goldkehlchen zwischen 16 und 30 Jahren von der Teilnahme ausgeschlossen. So soll ein vielfältigeres Programm gewährleisten werden: Die Fans der Sendung halten das für genau die richtige Entscheidung!

"Danke! Meine Gebete wurden erhört! Dann fange ich wieder an zu gucken" und "Endlich. Hab den Sinn nämlich nie verstanden. Vor allem, wenn dann noch ein Sänger gewonnen hat", freuten sich zwei Promiflash-Leser über die Neuerung, die am Donnerstag bekannt gegeben wurde. Wie Ex-Modern Talking-Mitglied Dieter verkündete, sollten sich Sänger künftig lieber bei DSDS statt bei "Das Supertalent" bewerben. Denn in ersterer Show gehe es schließlich speziell um Gesangstalente.

Auch eine entsprechende Promiflash-Umfrage (Stand 14. September, 18:00 Uhr) fiel eindeutig aus: 88 Prozent der User (3.358 Votes) können es nachvollziehen, dass in der Unterhaltungssendung möglichst nicht mehr gesungen werden soll. Nur zwölf Prozent (468 Stimmen) finden es dagegen unbegreiflich, dass das Singen nun eine untergeordnete Rolle spielen soll.

TVNOW / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Sarah Lombardi und Dieter Bohlen bei "Das Supertalent"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Juror bei "Das Supertalent"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen, Jury-Mitglied bei "Das Supertalent"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de