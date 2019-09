"Emmerdale"-Star Roxanne Pallett (36) sorgte in der vergangenen Staffel von Celebrity Big Brother für einen Riesenskandal. Sie hatte ihren Container-Mitbewohner Ryan Thomas – der die Show später gewann – fälschlicherweise beschuldigt, sie geschlagen zu haben. Daraufhin verließ sie die Show freiwillig und entschuldigte sich bei Ryan. Für die Fans war Roxanne trotzdem unten durch. Jetzt gesteht sie: Nach dem sogenannten "Punchgate" dachte sie sogar an Selbstmord!

Nach ihrem Auszug aus dem "Big Brother"-Haus wurde die 36-Jährige mit einer Menge Fan-Hate konfrontiert. Das ging sogar so weit, dass sie auf offener Straße angeschrien und bespuckt wurde. Irgendwann habe sie Angst gehabt, das Haus zu verlassen. In der Talkshow Jeremy Vine spricht sie nun über diese dunkle Zeit in ihrem Leben und enthüllt ihre damaligen Suizid-Gedanken.

Obwohl ihr der Hass so schwer zu schaffen gemacht hat, zeigt sich Roxanne mittlerweile sehr versöhnlich. "Ich habe mich entschieden, in diese Show zu gehen. Ich habe mich in diese Situation begeben und für die Öffentlichkeit einen Fehler gemacht. Ich werfe den Leuten nicht vor, dass sie gesagt haben, was sie fühlen", meint sie in dem Interview.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Supplied by WENN Roxanne Pallett bei "Celebrity Big Brother" 2018

Instagram / roxannepallettofficial Roxanne Pallett im Mai 2018

Getty Images Roxanne Pallett in London, 2013



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de