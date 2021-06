Supersüße Neuigkeiten von der ehemaligen "Emmerdale"-Darstellerin Roxanne Pallett (38) und ihrem Ehemann Jason Carrion! Die britische Schauspielerin wurde einer breiten Masse vor allem durch ihre Teilnahme bei Celebrity Big Brother bekannt, wo sie fälschlicherweise einen Container-Mitbewohner beschuldigt hatte, sie geschlagen zu haben. Doch das ist mittlerweile verjährt und Roxanne schaut wieder nach vorne: Die 38-Jährige erwartet jetzt ihr erstes Baby!

Auf Bildern, die Mirror vorliegen, sieht man sie Hand in Hand mit ihrem Ehemann Jason Carrion spazieren. Unter ihrem rosafarbenen Top schaut ein kleines Babybäuchlein hervor, als sie und der Feuerwehrmann sich verliebt und lächelnd in die Augen schauen. "Ich fühle mich wie die glücklichste Frau der Welt", verriet sie.

Die Schauspielerin, die in New York lebt, offenbarte außerdem, dass sie "mit dem unglaublichsten Ehemann gesegnet" sei: "Mein Mann fährt rund um die Uhr herum, um mir Pizza und Kekse zu besorgen. Wir befinden uns in einer Phase der absoluten Vorfreude." Das Baby soll bereits im Herbst zur Welt kommen.

Getty Images Roxanne Pallett in London, 2013

Instagram / roxannepallettofficial Roxanne Pallett im Mai 2018

Getty Images Roxanne Pallet, Schauspielerin

