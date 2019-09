David Koch hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der international erfolgreichsten deutschen Male-Models gemausert! Mit 19 Jahren wurde er auf der Zeil, Frankfurts beliebter Shopping-Promenade, entdeckt – von dort aus führte ihn sein Weg direkt zur Paris Fashion Week. Seitdem hat er auf den Laufstegen und vor den Kameras großer Labels wie Dior, Armani oder Balmain posiert. Neben all diesen Karriere-Highlights hat David ein Handicap bei Shootings unter freiem Himmel – er leidet unter starker Sonnenallergie!

In einem Gespräch mit Promiflash beschrieb der 27-Jährige, wie ihn seine Hautkrankheit beim Arbeiten beeinträchtigt: "Ich muss mich dreimal täglich mit Sunblocker 50+ eincremen. Wenn ich Outdoor-Shootings in der prallen Sonne habe und das Eincremen vergesse, dann bekomme ich Blasen und Ausschlag." Besonders empfindlich seien die Ellenbogen, die Kniekehlen und sein Gesicht. Seine Allergie sorgte schon einige Male dafür, dass David Fototermine absagen musste: "Einmal hatte ich ein Shooting in Mailand. Noch während des Shootings spürte ich, dass es losgeht. Am Tag darauf konnte ich nicht weitermachen."

Seinen Auftraggebern erzählt er immer ganz offen von seiner Krankheit und hatte damit bislang selten Probleme. "Alle sind sehr verständnisvoll. Einmal habe ich während eines Shootings in New York einen Allergieschub bekommen. Der Fotograf war ein Profi und wir konnten es gemeinsam vor der Kamera verbergen", verriet der Blondschopf.

Instagram / davidkoch8 David Koch, 2017

Anzeige

Instagram / davidkoch8 David Koch, 2016

Anzeige

Instagram / davidkoch8 David Koch, 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de