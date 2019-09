Ob Ende oder Anfang zwanzig – ist das Alter überhaupt so wichtig? Im Showbusiness offenbar schon. Immer wieder wird bekannt, dass sich Stars ein paar Jahre jünger oder älter machen, als sie tatsächlich sind. Ob für eine bestimmte Filmrolle oder für das Image des Teenieschwarms – die Gründe für die Alterslüge sind unterschiedlich. Beispiele für Berühmtheiten, die in Bezug auf ihren Geburtstag flunkern, gibt es viele – Jennifer Lopez (50) und Mila Kunis (36) sind nur zwei von ihnen!

Mit 50 Jahren zählt Jennifer Lopez immer noch zu den heißesten Frauen der USA! Was ihr Alter angeht, war die Sängerin jedoch nicht immer ehrlich. Im Jahr 2001 musste sie wegen ihres Ex P. Diddy (49) vor Gericht aussagen – und ihr korrektes Geburtsdatum nennen. Jennifer erblickte 1969 das Licht der Welt, obwohl sie bis dato 1970 als ihr Geburtsjahr angegeben hatte, wie Bild berichtete.

Die Schauspielerin Mila Kunis log sogar schon in jungen Jahren in Bezug auf ihr Alter, als sie unbedingt eine Rolle in der Serie "Die wilden Siebziger" haben wollte. Zu diesem Zeitpunkt war die "Bad Moms"-Darstellerin gerade mal 14 – beim Casting erzählte sie dem Produzenten allerdings, sie wäre schon fast 18 Jahre alt.

Nachdem "You're Beautiful" 2005 in den Charts ganz oben angekommen war, verpasste sein Management dem Sänger James Blunt (45) direkt eine Verjüngungskur um ganze vier Jahre. Warum? James ging mit seinen damals 31 Jahren nicht mehr so ganz als Teenie-Schwarm durch.

Sandra Bullock (55) änderte ihr Alter sogar schon des Öfteren. Gegenüber Vanity Fair verriet die Schauspielerin einst: "Nach einer Weile weiß man überhaupt nicht mehr, wie alt man ist, weil man schon so oft gelogen hat".

Doch nicht nur US-amerikanische oder britische Stars schummelten in Bezug auf ihr Alter – auch die deutsche Schauspielerin Maren Gilzer (59) griff schon in die Trickkiste: "Mit 24 Jahren oder vielleicht auch mit 25 habe ich als Model so richtig losgelegt. Schon damals wurde mir nahegelegt, mein Alter etwas zu frisieren. Ich war also offiziell Anfang 20 und nicht Mitte 20", offenbarte die heute 59-Jährige gegenüber Bild der Frau.

