Oh, là, là! Maren Gilzer (57) zeigte bei der Premiere von "Der Glöckner von Notre Dame" ein Hammer-Dekolleté. Die ehemalige Dschungelkönigin ließ dabei ganz tief blicken und traute sich mega-sexy auf den roten Teppich. Mit Promiflash plauderte sie über ihr Outfit und begründete ihre Wahl: "Das ist ein neues Kleid. Das habe ich mir im Internet bestellt. Ich habe es angezogen und dachte mir 'oh, ganz schön knirsch, aber zum Glöckner passt das.' Esmeralda hat ja auch ein bisschen gezeigt, was sie hat." Und was die kann, kann die Schauspielerin anscheinend schon lange. Mit ihrem Ausschnitt war Maren definitiv ein Highlight auf der Premiere.



