Popstar Jennifer Lopez zählt auch mit 50 Jahren noch zu den heißesten Sängerinnen der Welt! Die "Jenny From the Block"- Interpretin gilt als die einflussreichste Latino-Performerin der USA. Ihr weltweiter Umsatz wird auf 80 Millionen Platten geschätzt. Nach wie vor ist die Musikerin entschlossen, ihre Leistung in Zukunft aufrechtzuerhalten – und das Zeug dafür hat sie definitiv: Sie fühlt sich aktuell besser denn je!

Der Popstar selbst sieht sein Alter und das Thema Älterwerden mit einer selbstbewussten, lässigen Einstellung. "Wir sind konditioniert, als Frauen zu denken, dass es längst vorbei sein würde. Und die Wahrheit ist, dass es überhaupt nicht so ist. Ich finde, dass ich jedes Jahr wachse und besser werde, und das ist aufregend", offenbarte die gebürtige New Yorkerin im Interview mit ES Magazine. J.Lo erklärte außerdem, dass sie sich seit dem Beginn ihrer Karriere in den 90er Jahren in allen Aspekten des Lebens verbessert habe.

Nicht nur im Business läuft es mehr als gut bei der Sängerin, auch privat sieht ihre Zukunft rosig aus. Seit mehr als zwei Jahren datet sie Alex Rodriguez (44) und ist seit März dieses Jahres mit dem Ex-Baseballspieler verlobt. Den Bund der Ehe möchte das Paar dann voraussichtlich 2020 eingehen – für ihre vierte Ehe hat sich Jennifer vor Kurzem noch Rat bei ihrer vertrauten Richterin eingeholt. Na, dann sollte wohl nichts mehr schiefgehen!

Getty Images Jennifer Lopez bei ihrem ersten Konzert in Ägypten

Getty Images Jennifer Lopez, Musikerin

Getty Images Alex Rodriguez und Jennifer Lopez auf der Vanity Fair Oscar Party 2019

