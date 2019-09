Traurige Nachrichten aus der deutschen Schauspielwelt: Michael Schreiner ist tot. Der gebürtige Münchner wurde einem breiten Publikum durch seine Rolle als Assistent der Hauptkommissarin Lena Odenthal, gespielt von Ulrike Folkerts (58), im Ludwigshafener Tatort bekannt. Die bayerischen TV-Liebhaber begeisterte er zudem acht Jahre lang bis 2015 in "Dahoam is Dahoam". Seine Fans müssen nun Abschied von dem Mimen nehmen: Mit 69 Jahren ist das BR-Gesicht überraschend gestorben.

Wie aus der Traueranzeige der Süddeutschen Zeitung hervorgeht, ist Michael Schreiner bereits am 8. September verstorben. Zur Todesursache ist bislang nichts bekannt – der Künstler sei jedoch "sanft entschlafen". Die Trauerfeier habe vor wenigen Tagen, am 12. September stattgefunden: Sie wurde im Kreise seiner Familie am Nordfriedhof in München abgehalten.

Erschüttert über den plötzlichen Verlust meldete sich bereits Kollegin Daniela Boehm im Namen der BR-Redaktion zu Wort, wie Der Westen berichtete: "Die Nachricht vom Tod Michael Schreiners erfüllt uns alle mit tiefer Trauer. In unserer Erinnerung bleibt er als wunderbarer Schauspieler lebendig, der nicht nur die Figur des Xaver in 'Dahoam is Dahoam' überzeugend und in einer unvergleichlichen Art und Weise verkörperte."

Fröbus Wolfgang, ActionPress Michael Schreiner und Ulrike Folkerts

United Archives GmbH / Action Press Thomas Heinze und Michael Schreiner

Pool 307 / Action Press Ulrike Folkerts und Michael Schreiner in "Tatort – Die Zärtlichkeit des Monsters" 1993

Pool 307 / Action Press Ulrike Folkerts und Michael Schreiner in "Tatort – Die Zärtlichkeit des Monsters" 1993



