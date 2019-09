Große Trauer in Hollywood: Jack Gilardi ist tot! Der gebürtige Chicagoer gehörte zu den ganz großen Managern der Traumfabrik. Ihm haben unter anderen Weltstars wie Shirley MacLaine (85), Burt Reynolds (✝82), Jerry Lewis oder Sylvester Stallone (73) ihren Durchbruch zu verdanken. Insgesamt konnte er auf eine beachtliche Karriere von über 70 Jahren im Show-Business zurückblicken. Jetzt ist Jack im Alter von 88 Jahren verstorben.

Wie unter anderem The Hollywood Reporter berichtet, sei der PR-Agent am Donnerstagmorgen friedlich in seinem Haus in Los Angeles eingeschlafen. Zuvor sollen seine engsten Angehörigen und Freunde Abschied von ihm genommen haben. Gilardi wird von seinen drei Kindern Gina, Jackie und Jason überlebt. Alle drei stammen aus seiner 16-jährigen Ehe mit der Schauspielerin Annette Funicello. Zudem war der Verstorbene vierfacher Großvater.

Seine Karriere als Talententdecker begann der US-Amerikaner bereits in den 50er Jahren, als er noch bei der Army war und dort das Unterhaltungsprogramm für seine Kameraden organisierte. Später arbeitete er unter anderem für das Unternehmen ICM Partners. Seine guten Kontakte in der Filmbranche nutzte der begeisterte Baseballfan auch immer wieder, um Charity-Spiele mit den L.A. Dodgers zu veranstalten.

Getty Images Shirley MacLaine, Jack Gilardi und Peter Fonda

United Archives GmbH Annette Funicello mit Jack Gilardi an ihrem Hochzeitstag

Getty Images Joan Dangerfield und Jack Gilardi



