Jasmin Tawil (37) schwebt im Mama-Himmel! Anfang September sorgte die einstige Schauspielerin für eine Überraschung, die es in sich hatte: Nachdem es mehrere Wochen kein Lebenszeichen von ihr gegeben hatte, meldete sie sich urplötzlich mit einem besonderen Posting auf Social Media zurück: Sie ist zwischenzeitlich Mutter geworden! Wie vernarrt sie in ihr Söhnchen Ocean-Malik ist, vermittelt sie nun des Öfteren mit kleinen Baby-Einblicken. Nun zeigte sich Jasmin total glücklich beim Stillen ihres Nachwuchses!

In ihrer Instagram-Story gab die Blondine nun einen intimen Einblick: Vor einer Meerkulisse zeigt sie sich beim Füttern ihres kleinen Mannes. Völlig zufrieden blickt sie auf Ocean-Malik, der seelenruhig in einem Tuch eingewickelt an ihrer Brust saugt. Bei diesem Anblick dürfte wohl kein Zweifel bleiben: Jasmin geht in ihrer Mutterrolle voll und ganz auf.

Wenig später teilte die Musikerin auch einen kurzen Clip, auf dem man ihren ganzen Stolz in voller Pracht in einem Bettchen bestaunen kann. Dazu schrieb die Neu-Mutter: "Total wach. Jeder Moment ein Wunder". Ihr Posting ergänzte sie mit dem Hashtag "#Oceanlove".

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil und Baby Ocean-Malik

Instagram / jasmintawil Ocean-Malik, Sohn von Jasmin Tawil

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn

