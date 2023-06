Konkrete Pläne: Jasmin Tawil will Musik-Comeback feiern!

Für Jasmin Tawil (40) geht es weiter bergauf. Die Ex-Frau von Adel Tawil (44) sorgte kürzlich für negative Schlagzeilen. Nun ist die ehemalige GZSZ-Schauspielerin wieder in Deutschland und versucht für sich und ihren Sohn Ocean ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sie das neue Gesicht für einen Toilettenpapier-Onlineversand ist. Doch damit nicht genug: Jasmin will ihr Musik-Comeback feiern und schreibt ein Lied für ihren Sohn.

In ungefähr zwei Wochen soll es losgehen und ihr neuer Song "Sonnenschein" wird mithilfe von Produzent Alexander Frömelt aufgenommen. "Mein Sohn Ocean ist ja mein Sonnenschein, deswegen widme ich diesen Song komplett ihm", erzählt die Sängerin in einem Interview mit RTL. "Der Song wird eine große Motivation, aber auch eine Zusammenfassung meiner Erlebnisse in den letzten Wochen. Die Message ist, dass man im Leben niemals aufgeben darf [...]. Denn nach Regen kommt immer Sonnenschein", erklärt die einstigen Big Brother-Kandidatin.

In Zukunft steht noch einiges an. Bei einem Song soll es definitiv nicht bleiben und eine Tour wird auch schon geplant. "Jetzt möchte ich mir eine Band zusammensuchen und auf die Bühne. Wir sind aktuell in den Planungen für eine ‘Sonnenschein’-Tour, bei der neben mir auch noch ein anderer Act auftreten soll", verrät die Musikerin.

Anzeige

Getty Images Jasmin Tawil, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Jasmin und Adel Tawil in Berlin, 2008

Anzeige

Getty Images Jasmin Tawil, 2007

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de