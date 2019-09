Sie ist ganz vernarrt in ihren kleinen Jungen! Seit einigen Tagen ist bekannt, warum Schauspielerin und Sängerin Jasmin Tawil (37) in den letzten Monaten kein Lebenszeichen von sich gegeben hat: Sie ist Mutter geworden – ihr Söhnchen Ocean Malik kam bereits am 18. Juni zur Welt. Drei Monate nach der Geburt des Jungen teilt die Ex-GZSZ-Darstellerin auch endlich ihr Mama-Glück mit ihren Fans – und veröffentlichte nun einen neuen Schnappschuss ihres Schatzes!

Selig schlummert Ocean Malik vor sich hin und kuschelt sich an seine Schmusedecke – diesen süßen Moment hielt seine Mama fest und postete das Bild in ihrer Instagram-Story. Besonders drollig: Auf dem Foto sieht es so aus, als ob der kleine Mann mit seiner linken Hand ein Peace-Zeichen formen würde. Das fiel auch der 37-Jährigen auf, die das Pic mit einem entsprechenden Emoji verzierte. Außerdem fügte sich noch Herzchen zu dem Social-Media-Beitrag hinzu.

Nachdem Jasmin enthüllt hatte, dass sie nun Mutter ist, durfte sie sich über viele positive Nachrichten von ihren Followern freuen. Von dem Fan-Support war sie völlig überwältigt: "Danke! Wenn ich an die Liebe denke, die ihr Ocean und mir die letzten Tage habt zukommen lassen, fällt mir dieses Lied ein. Danke für all die Unterstützung", so die glückliche Mama.

