Toilettenpapier: Jasmin Tawil macht ersten Werbe-Deal klar

Jasmin Tawil (40) fängt sich wieder. Seit Kurzem lebt die einstige GZSZ-Schauspielerin gemeinsam mit ihrem Sohn Ocean wieder in Deutschland. Hinter der Mama liegen harte Zeiten, Konflikten mit der Polizei und dem Jugendamt. Doch für die Ex-Frau von Adel Tawil (44) geht es jetzt offenbar bergauf. Nicht nur in puncto Familie verbessert sich ihre Situation – auch beruflich gibt es einen Lichtblick. Jasmin hat ihren ersten Werbe-Deal an Land gezogen!

Am Donnerstag unterzeichnete Jasmin einen Kampagnen-Vertrag mit dem Schweizer Klopapier-Hersteller und Millionär Beat Mörker. Sie ist das neue Gesicht für seinen Toilettenpapier-Onlineversand. "Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit. Es ist der nächste Schritt, das Leben von Ocean und mir in Deutschland neu aufzustellen", äußert sich die Musikerin gegenüber der Bild. Der Multimillionär möchte der 40-Jährigen helfen, denn er "weiß, wie schwer es ist, Karriere und Familie unter einen Hut zu bekommen".

Doch was erwartet die Fans von der einstigen Big Brother-Kandidatin? "Jasmin Tawil wird unter anderem in Videoclips für meinen Online-Toilettenpapierversand werben. Das wird bis Ende 2024 laufen. Wir werden in den nächsten Wochen mit den Drehs anfangen, zum Beispiel in meiner Villa", erklärt der Schweizer.

