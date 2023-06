Nach vier Jahren: Jasmin Tawils Vater lernt Enkel kennen

Endlich lernen sie sich kennen! In den vergangenen Wochen sorgte die ehemalige Sängerin Jasmin Tawil (40) für Schlagzeilen, nachdem sie in ihrer Wahlheimat Costa Rica in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden war. Weil sie das Sorgerecht für ihren Sohn Ocean daraufhin verlor, musste die Ex von Adel Tawil (44) alleine zurück nach Deutschland reisen. Nach mehreren Wochen konnte sie Ocean vor ein paar Tagen endlich wieder in ihre Arme schließen. Jetzt traf der Kleine erstmalig Jasmins Vater Michael.

RTL dokumentierte den Gänsehautmoment, auf den Michael seit vier Jahren wartet. Denn zum ersten Mal lernte er seinen Enkelsohn kennen. "Jetzt hast du einen Opa", erklärte er dem Vierjährigen stolz und hielt ihn fest im Arm. "Ich sehe ihn heute das erste Mal. Ich habe ihn einmal aus der Ferne gesehen, weil ich ihn unbedingt sehen wollte", gab er außerdem zu. Ocean kann sich zudem über einen kuscheligen XXL-Teddy freuen, den sein Opa ihm mitgebracht hat.

In den vergangenen Wochen musste Jasmin stark bleiben und sich in Deutschland ein neues Leben aufbauen. Während sie vorerst ihre Fans um Spenden bitten musste, hat sie inzwischen einen festen Job und eine eigene Wohnung. Ihren Sohn durfte die einstige GZSZ-Darstellerin daraufhin wieder zu sich nehmen. "Ich bin wieder bei mir, mein Sohn ist wieder bei mir und alles geht jetzt wieder seinen richtigen Weg", erklärte Jasmin gegenüber RTL.

Jasmin Tawil bei "Promi Big Brother 2020"

Jasmin und Adel Tawil in Berlin, 2008

Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean

