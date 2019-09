Endlich positive Neuigkeiten von Juan Manuel Correa! Der Rennfahrer hatte Ende August einen schrecklichen Unfall erlitten: Bei einem Rennen der Formel 2 in Spa kam der Fahrer Anthoine Hubert (✝22) ums Leben – Correa konnte dem zertrümmerten Fahrzeug nicht ausweichen und fuhr in das Autowrack. Seit der Kollision befindet sich der Ecuadorianer auf der Spezial-Intensivstation einer Londoner Klinik. Nach drei Wochen wurde er nun aus dem künstlichen Koma geholt.

Wie Correas Management laut mehrerer Medien wie BBC verlauten ließ, sei der 20-Jährige wieder bei Bewusstsein, aber er noch nicht völlig erwacht. "Obwohl das eine großartige Nachricht und ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist, befindet er sich immer noch im Wettlauf gegen die Zeit", heißt es weiter. Correas Zustand sei nicht mehr kritisch, aber immer noch ernst. Bisher sei die Versorgung der Lunge am wichtigsten gewesen, aber nun müsste man sich um die Beinverletzungen kümmern – was nicht einfach sei.

"Die Ärzte befinden sich in einem Wettlauf gegen die Zeit, um eine anstehende größere Operation durchzuführen, um das Risiko irreversibler Verletzungen der rechten unteren Extremität zu minimieren." Dies könne jedoch erst geschehen, wenn Correas Lunge in der Lage sei, einer längeren Operation standzuhalten.

Instagram / juanmanuelcorrea_ Juan Manuel Correa, Rennfahrer

Instagram / juanmanuelcorrea_ Juan Manuel Correa im August 2019

Getty Images Ein Streckenposten mit dem zertrümmerten Rennwagen von Anthoine Hubert

