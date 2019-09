Heißes Jubiläum bei der Der Bachelor: Das beliebte RTL-Kuppelformat geht nächstes Jahr bereits in die zehnte Runde. Aus diesem freudigen Anlass haben die Macher der Sendung dieses Mal einen besonders attraktiven Rosenverteiler gecastet. Dieser tritt in die Fußstapfen von Schnittblumen-Idolen wie Sebastian Pannek (33), Christian Tews (39), Paul Janke (38) und Leonard Freier (34), die in den Vorjahren bei der Suche nach ihrer Traumfrau ihr Glück im TV versuchten. Der neue Gentleman der Stunde soll, wie Anfang 2019 TV-Turtler Andrej Mangold (32), auch ein Profi-Sportler sein. Promiflash weiß: Das könnte der neue Bachelor sein!

Wie zwei Informanten aus dem Produktionskeis gegenüber Promiflash verraten haben, soll es sich bei dem neuen TV-Liebessuchenden um den Kickbox-Weltmeister Sebastian Preuss handeln. Der Münchner ist Ende 20 und passt mit seinem gepflegten Äußeren und seinem muskulösen Body perfekt in das Schema der Sendung. In diesem Fall würden die neuen Kandidatinnen allerdings zum ersten Mal einen ehemaligen Bad Boy vorgesetzt bekommen, da Sebastian in der Vergangenheit eine Zeit im Gefängnis absitzen musste. "Ich habe sehr viele Anzeigen wegen Körperverletzung bekommen. Bis ich wegen Wiederholungsgefahr für ein halbes Jahr in Stadelheim gelandet bin. Eine harte Zeit. Ich habe sogar meinen 19. Geburtstag hinter Gittern feiern müssen", verriet der mysteriöse Hottie letztes Jahr gegenüber der Abendzeitung.

Laut eigenen Aussagen sei Sebastian damals in die falschen Kreise geraten. Das liege aber alles längst hinter ihm – der Sport habe ihm nach dem Gefängnis zu einem Lebenswandel verholfen. Mittlerweile nutzt Sebastian die Reichweite seines Weltmeistertitels, um viel Gutes zu tun. Er will Jugendlichen zeigen, dass man mit dem richtigen Fokus und Sport auch in eine gute, erfolgreiche Zukunft starten kann. Neben dem Sport hat der gelernte Maler einen eigenen Betrieb mit drei Angestellten.

