Dieser Victoria's Secret-Engel schwebt aktuell auf Wolke sieben: Seit rund einem Jahr datet Grace Elizabeth den deutschen Kicker Nicolas Krause. Die Fans können die Beziehung der beiden dank süßer Social-Media-Schnappschüsse des brünetten Models verfolgen – ansonsten hält sie sich mit Details zu ihrer romantischen Verbindung eher bedeckt. Doch eine große Neuigkeit will die Beauty gar nicht verschweigen: Sie ist jetzt mit dem Fußballer verlobt!

In einem Hintergrundbericht der Vogue zur Moschino Show auf der Fashion Week in Mailand ließ Grace die Liebesbombe platzen: Sie hielt stolz den Klunker ihres Verlobten in die Kamera! Die 22-Jährige verriet auch Details, wie romantisch der Antrag verlaufen ist: "Er hat das Hausboot seiner Eltern mit zahlreichen Lichtern und Kerzen geschmückt. Wir hatten ein Glas Wein, Essen und Musik und als wir zusammen tanzten, wirbelte er mich dreimal herum und ging dann auf die Knie, um mich zu fragen: 'Würdest du mir die Ehre erweisen, meine Frau zu werden?'"

Die völlig perplexe Grace hatte mit dieser Frage nicht gerechnet – und hielt sie vorerst für einen Scherz! Doch natürlich nahm sie nach der anfänglichen Überraschung den Antrag an und brach danach vor Glück in Tränen aus.

Instagram / lovegrace_e Nicolas Krause und Grace Elizabeth

Anzeige

Instagram / lovegrace_e Nicolas Krause und Grace Elizabeth

Anzeige

Getty Images Grace Elizabeth, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de