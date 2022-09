Schön & gewagt: Die ersten Looks der Venedig-Filmfestspiele

Die Filmfestspiele von Venedig haben begonnen. Am 31. August fiel der Startschuss für die 79. Austragung des Filmfestivals in der italienischen Lagunenstadt. Nach einer glamourösen Auftaktveranstaltung wurde im Anschluss Noah Baumbachs Literaturverfilmung namens "Weißes Rauschen" gezeigt. Für die Eröffnungszeremonie schmissen sich die Stars dann ganz schön in Schale. Das waren die bisher schönsten und gewagtesten Looks der Filmfestspiele von Venedig.

Zu einem der Highlights des Abends gehörte wohl das brasilianische Supermodel Alessandra Ambrosio (41). In einem pinken bodenlangen Kleid mit Tüll begeisterte die zweifache Mutter nicht nur die Fotografen. Auch Julianne Moore (61), die bei den diesjährigen Filmfestspiele von Venedig die Präsidentin der Jury ist, setzte auf einen auffälligen Look. Über einem schwarzen Body trug die Hollywood-Schönheit einen schwarzen durchsichtigen Rock, der mit silbernen Mustern versehen war. Passend dazu kombinierte sie noch einen transparenten Umhang.

Im Gegensatz zu den Blickfängen der beiden prominenten Damen setzte das britische Model Oliver Cheshire (34) auf einen eher schlichten Look. Der Designer entschied sich an diesem Abend für eine schwarze Hosen-Sakko-Kombination, zu der er ein schwarzes Hemd mit Muster trug. Auch Laufstegschönheit Grace Elizabeth hielt ihr Outfit eher simpel. Sie präsentierte sich in einem eleganten weißen Kleid in Wickeloptik, das ihr bis über die Knöchel reichte.

Einige Berühmtheiten zogen mit ihren gewagten Outfits jedoch alle Blicke auf sich. Das italienische Model Mariacarla Boscono trug zum Beispiel einen schwarzen, durchsichtigen Überwurf aus Tüll am Körper, unter dem ihre nackten Brüste deutlich zu erkennen waren. Auch Tessa Thompson (38) sorgte mit ihrem Red-Carpet-Look für Gesprächsstoff. Die Thor-Darstellerin posierte in einem gerafften rosafarbenen Kleid, unter dem sie eine Paillettenhose trug.

Alessandra Ambrosio im August 2022

Julianne Moore bei den 79. Filmfestspielen von Venedig

Oliver Cheshire bei den 79. Filmfestspielen von Venedig, 2022

Grace Elizabeth, amerikanisches Model

Tessa Thompson, Schauspielerin

Mariacarla Boscono, italienisches Model

