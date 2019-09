Die Königin der Provokationen ist zurück auf der Bühne! Am Dienstag vorige Woche startete Madonna (61) ihre große "Madame X"-Tour in New York City. Nachdem der Tourstart noch einmal kurzfristig um ein paar Tage nach hinten verschoben wurde, war es nun endlich so weit. Die Queen of Pop stand wieder auf der Bühne und machte ihrem Ruf als Provokateurin alle Ehre. Nur Aufnahmen von dem Spektakel gibt es leider wenige, denn es herrschte striktes Handy-Verbot.

Doch auch ohne zahlreiche Bild- und Tonaufnahmen fanden einige Informationen über Madonnas Bühnenshow den Weg an die Öffentlichkeit. So viel ist sicher: Die Performance gefiel nicht allen Fans – manche waren regelrecht geschockt, wie The Sun berichtet. Denn die 61-Jährige provozierte mit zahlreichen Sex-Elementen, wie beispielsweise einer kleinen Masturbations-Show. Außerdem machte sie sich dem Bericht zufolge über die Penislänge von US-Präsident Donald Trump (73) lustig. Die pikante Show startete zum Leidwesen viele Besucher erst um 22.30 Uhr, dennoch holte die Sängerin drei ihrer Kinder auf die Bühne – darunter auch die erst siebenjährigen Zwillinge Stelle (7) und Estere (7).

Die kontroverse Konzertreihe führt Madonna in diesem Jahr zur Abwechslung mal nicht in die ganz großen Hallen. Die Konzerte finden in kleinen Theater-Locations statt, die jeweils um die 2000 Plätze haben. In Europa ist die Entertainerin unter anderem in Paris und London zu sehen.

