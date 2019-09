Kendall Jenner (23) hat sich offenbar auf eine wilde Party vorbereitet! Am Mittwoch soll der Junggesellinnenabschied ihrer guten Freundin Hailey Bieber (22) stattgefunden haben. Dazu war natürlich auch die Keeping up with the Kardashians-Beauty eingeladen – die die Party anscheinend ein bisschen anheizen wollte: Sie war vor der Feier noch in einem Sexshop einkaufen, und zwar in einem weißen Shirt und ohne BH!

In diesem Look schlenderte Kendall am Mittwoch durch Beverly Hills. Unter ihrem engen, weißen T-Shirt zeichneten sich ihre Nippel deutlich ab. Das schien die 23-Jährige allerdings nicht zu stören, sie ließ sich auch von den vielen Paparazzi nicht aus der Ruhe bringen. Zuerst traf sie sich in ihrem freizügigen Outfit mit Freunden zum Mittagessen. Wie Daily Mail berichtet, steuerte sie später mit einer Freundin dann noch einen Sexshop an. Dort kam das Model aus dem Kichern gar nicht mehr heraus, als es ein paar der sexy Spielzeuge einpackte.

Mit ihrer heißen Shoppingtour hat Kendall sich sicherlich auf den Junggesellinnenabschied am Abend eingestimmt. Den sollen Hailey und ihre Freundinnen nämlich ausgiebig und wild gefeiert haben.

Getty Images Kendall Jenner und Hailey Bieber im Jahr 2018

MEGA Collage: Kendall Jenner in Beverly Hills

Splash News Kendall Jenner, Realitystar

