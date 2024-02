Liebes-Aus mit Kendall Jenner: Bad Bunny datet jetzt online

Für Kendall Jenner (28) und Bad Bunny (29) gibt es kein Comeback. Die The Kardashians-Bekanntheit und der Musiker führten im vergangenen Jahr eine komplizierte On-off-Beziehung. Bereits im Sommer gab es Krisengerüchte, jedoch schienen sie im Herbst wieder ein Herz und eine Seele zu sein. Zuletzt feierten die beiden gemeinsam ins neue Jahr – und gehen seither dennoch endgültig getrennte Wege. Von Liebeskummer keine Spur: Kendall und Bad Bunny daten fröhlich neue Leute!

In dieser Woche hätten das Paar sein einjähriges Jubiläum feiern können. Doch stattdessen ist es glasklar, dass die beiden keine Zukunft mehr miteinander sehen. Der Latin-Sänger ist bereits auf der Suche nach der nächsten Liebe – oder zumindest einer Begleitung für die nächste Nacht. Wie The Sun berichtet, ist nun sein Profil auf der Promi-Dating-App Raya aufgetaucht, mit dem Hinweis, er suche ein Date für die Aftershow-Party seines Konzerts in Salt Lake City.

Und auch Kendall scheint Nägel mit Köpfen zu machen: Sie soll ihrem Ex Devin Booker (27) aktuell eine zweite Chance geben. Das Model und der NBA-Star verbrachten unter anderem den Super Bowl gemeinsam in der VIP-Loge der Kardashian-Schwestern.

Getty Images Bad Bunny, Musiker

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im Dezember 2023

Fernando Ramales / BACKGRID / ActionPress Kendall Jenner und Devin Booker in New York

Denkt ihr, für Kendall und Bad Bunny gibt es wirklich keine Chance mehr? Die beiden haben offensichtlich schon miteinander abgeschlossen! Wer weiß... Abstimmen Ergebnis anzeigen



