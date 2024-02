Kleinerer Po? Kim Kardashians neues Foto irritiert ihre Fans

Wo ist ihr Po? Kim Kardashian (43) liebt es, vor der Kamera zu stehen. Von allen Kardashian-Schwestern macht sie definitiv die meisten Selfies. Ihre Follower versorgt sie im Netz regelmäßig mit neuen Bildern, ob im Winterurlaub, Zuhause oder auf Events. Mit ihren Beiträgen sorgt sie regelmäßig für hitzige Diskussionen unter den Fans. Jetzt teilte Kim ein Foto von sich und ihrer Schwester Kendall Jenner (28).

Der Reality-Star hat ein neues Foto, auf dem er mit seiner Model-Schwester zu sehen ist, auf Instagram geteilt, mit der Bildunterschrift: "Ich stehe immer hinter dir." Auf dem Schnappschuss steht die Skims-Gründerin mit dem Rücken zur Kamera, während sie über ihre Schulter blickt. Sie trägt ein schwarzes, rückenfreies Kleid. Fans posteten den Beitrag mit ihrem deutlich geschrumpften Hinterteil auf Reddit. Einer schrieb darunter: "Wo ist ihr Hintern hin?""

Bereits Anfang des Jahres fiel Usern unter einem Beitrag von Kim ihre veränderte Figur auf. Sie posiert darauf in einem metallisch glänzenden Kleid und wirkt total erschlankt. "Was ist mit Bubble-Butt-Kim passiert?" und "Wieso ist ihr Hintern so viel kleiner?", wundern sich die Fans. Sie stellten außerdem die Theorie auf: "Wahrscheinlich hat sie ihre 'Schulteroperation' im September/Oktober als Vorwand für eine Po-Verkleinerung benutzt."

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

Instagram / https://www.instagram.com/kimkardashian/ Kim Kardashian im Februar 2024

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Januar 2024

