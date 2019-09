Geballte Frauen-Power auf der Paris Fashion Week! Vor wenigen Tagen startete in der Stadt der Liebe wieder die Modewoche. Stars der Modeszene präsentierten und inszenierten ihre stylishsten Looks – manchmal mehr, manchmal weniger gelungen. Doch in einer Fashion-Show sprühte es nur so vor Glamour: Bei dem Laufstegspektakel von L'Oréal liefen unter anderem Stars wie Eva Longoria (44), Doutzen Kroes (34) oder Stefanie Giesinger (23)!

Für den berühmten Kosmetikkonzern kamen sie alle: Schauspielerin Eva strahlte nach ihrer Babypause bis über beide Ohren, als sie den Catwalk der "Le Defile L'Oreal Paris"-Show betrat. Auch Ex-Victoria's Secret-Model Doutzen begeisterte die Zuschauer mit ihrem Auftritt. Zwischen dieser A-Prominenz samt Helen Mirren (74), Amber Heard (33) und Co. tummelte sich dort ebenfalls Steffi. Die Germany's next Topmodel-Gewinnerin von 2014 ist in der großen Modewelt endgültig angekommen.

Ein besonders heißer Hingucker bei diesem Event war aber wohl Camila Cabello (22). Die Sängerin überraschte nicht allein mit ihrem Auftritt als Model – auch ihr Look dürfte für ziemlich viel Gesprächsstoff gesorgt haben. In einem ziemlich gewagten Look, mit offenem Blazer, stolzierte die "Señorita"-Interpretin total happy über den Runway.

Getty Images Eva Longoria in Paris, September 2019

Anzeige

Getty Images Doutzen Kroes bei der "Le Defile L'Oreal Paris"-Show in Paris, September 2019

Anzeige

Getty Images Stefanie Giesinger auf der Pariser Fashion Week, September 2019

Anzeige

Getty Images Camila Cabello bei der "Le Defile L'Oreal Paris" Fashion Show 2019

Getty Images Iris Berben bei der "Le Defile L'Oreal Paris" Show, September 2019

Getty Images Helen Mirren, Paris Fashion Week 2019

Getty Images Amber Heard auf der Paris Fashion Week, September 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de