Camila Cabello (22) ist derzeit einer der erfolgreichsten Sängerinnen der Vereinigten Staaten. Doch nicht nur in ihrer Musik-Karriere hat die "Señorita"-Interpretin Erfolg, sondern offenbar neuerdings auch als Model. Denn am Samstag schwebte die Beauty tatsächlich über einen Laufsteg – genauer gesagt lief die Bekanntheit bei der "L'Oréal Paris Le Défilé Fashion Show" in Paris. Und ihr Outfit war definitiv ein Hingucker: Camila trug nämlich keinen BH!

Wie die Fotos der Veranstaltung zeigen, trug die 22-Jährige bei der Show einen schwarzen Blazer sowie eine Schlaghose. Um ihren Nacken hatte die Brünette ein schwarzes Band gebunden, welches ihren eleganten Look mit nackter Brust in Szene setzte. Ihre bis zum Bauchnabel reichenden braunen Haare trug die "Havana"-Interpretin offen und glatt. Dadurch kamen ihre goldenen Kreolen besonders zur Geltung.

Die Musikerin musste in der Vergangenheit eine Menge negativer Kommentare bezüglich ihres Körpers einstecken. Nachdem sie einst am Strand von Miami gesichtet wurde, hatten sich einige Hater über die Cellulite der Sängerin ausgelassen. Wie findet ihr, dass Camila als Model auf dem Laufsteg zu sehen war? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Getty Images Camila Cabello bei der "Le Defile L'Oreal Paris" Fashion Show 2019

Instagram / camila_cabello Camila Cabello im September 2019

MEGA Camila Cabello am Strand von Miami, Juli 2019

