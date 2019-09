Bei diesem Outfit reicht auch zweimal Hingucken zum Erkennen nicht! Seit Kurzem versammelt sich in der französischen Metropole Paris wieder so ziemlich alles, was in der Mode- und Unterhaltungsbranche Rang und Namen hat. Die Paris Fashion Week ist gestartet – und zieht damit so manch top-aufgebrezelten Weltstar an. In Sachen Fashion hat sich aber wohl noch nie jemand so weit aus dem Fenster gelehnt wie Cardi B (26) am Samstag: Die Rapperin erschien komplett verhüllt – in einem auffälligen Blumenmuster-Ensemble!

Wollte sie undercover bleiben, hat sie sich einen Spaß erlaubt oder plante sie, einfach besonders aufzufallen? Welche Intention hinter dieser Outfitwahl – bestehend aus Stiefel, Rock, Mantel sowie ein Rundum-Kopftuch in ein und demselben weiß-grün-blauen Stoff – stecken mag, gibt bestimmt auch waschechten Modeliebhabern Rätsel auf. Was wohl sicher ist: Cardi dürfte vielleicht unerkannt durch Paris gestiefelt sein, alle Blicke auf sich gezogen hat sie mit diesem Look aber wohl ganz bestimmt!

Auch Cardi selbst teilte Eindrücke von ihrem Tag in dem ulkigen Kostüm. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Video, in dem sie vor dem Eiffelturm posiert. Ihre Fans sind von diesem Look größtenteils irritiert, aber auch amüsiert! Zahlreiche lachende Emojis finden sich unter dem Beitrag, aber auch Kommentare wie "Warum, Cardi, warum?" lassen sich unter dem Clip finden. Ein Fan wurde bei Cardis Kombi sogar mit familiären Erinnerungen konfrontiert: "Meine Oma hatte in den 70er Jahren eine Tagesdecke in dem gleichen Muster."

Getty Images Cardi B bei einem Konzert im September 2019

Anzeige

PALACE LEE / SplashNews.com Cardi B im September 2019

Anzeige

Getty Images Musikerin Cardi B

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de