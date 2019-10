Große Trauer um einen waschechten Rockstar! Barrie Masters ist tot – der Frontmann der britischen Band Eddie and the Hot Rods wurde nur 63 Jahre alt. Die Umstände seines überraschenden Todes sowie die Ursache sind bisher nicht bekannt. Die erfolgreiche Punkrockband, die Barrie im Jahr 1975 mitbegründet hat, ist bis heute aktiv. Der Sänger war jedoch das letzte Mitglied der Originalbesetzung.

Die schlimme Nachricht gab die Band nun auf ihrem offiziellen Twitter-Account bekannt. "In tiefer Trauer verkünden wir den Tod des legendären Barrie Masters. Wie ihr euch vorstellen könnt, sind diese plötzlichen Neuigkeiten ein großer Schock für seine Familie und die Band", heißt es in dem Statement der verblieben Eddie-and-the-Hot-Rods-Mitglieder Simon Bowley, Chris Taylor, Richard Holgarth und Dipster. Anschließend forderten die Künstler ihre Fans dazu auf, deren Abschiedsworte an Barrie zu posten. "Wir werden sie an seine Familie weiterleiten."

Zu den berühmtesten Liedern der Gruppe zählt der Rocksong "Do Anything You Wanna Do", mit dem sie im Jahr 1977 die Welt-Charts eroberten. Bis heute gelten die Jungs von Eddie and the Hot Rods, die bisher acht Studioalben veröffentlicht haben, als die Begründer des modernen Punk-Rocks.

DE ROOS,GOVERT / ActionPress Eddie and the Hot Rods in den 1970er Jahren

DE ROOS,GOVERT / ActionPress Musiker Barrie Masters in den 1970er Jahren

Twitter / EddieHotRods Barrie Masters, Musiker



