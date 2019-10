Freudige Nachrichten für alle Disney-Liebhaber! Nachdem sich Fans bereits über Remakes von Die Schöne und das Biest oder König der Löwen freuen durften, stand schon lang die Frage im Raum: Welcher Kindheits-Hit wird als Nächstes als Realverfilmung umgesetzt? Insider-Quellen zufolge soll das amerikanische Unternehmen bereits angefangen haben, für die kommende Produktion zu casten. Denn der neue Realfilm des Animationsgiganten steht nun endgültig fest!

Wie das Magazin Just Jared berichtet, wird Disneys nächster Live-Action-Film der Klassiker "Schneewittchen und die sieben Zwerge" sein. Die Castings für das Projekt sind bereits in vollem Gange, derzeit suche man bereits nach Besetzungen für die Rolle der Prinzessin, des namenlosen Prinzen, der bösen Königin und der sieben Zwerge, so das Online-Portal. Weiterhin wurde preisgegeben, dass die Produktion voraussichtlich im März 2020 in Vancouver beginnen wird – Regie soll der "The Amazing Spiderman"-Spielleiter Marc Webb (45) übernehmen. Um die – angeblich brandneue – Filmmusik sollen sich die Songwriter Benj Pasek und Justin Paul kümmern.

Wer zu den Castings für die Rolle des Schneewittchen eingeladen wurde, ist noch nicht bekannt. Allerdings wird diejenige in große Fußstapfen treten und sich Emma Watson (als Belle), Naomi Scott (als Jasmin) und Lily James (als Cinderella) als neue Disney-Prinzessin anschließen. Wer ist eure Lieblings-Prinzessin? Stimmt ab!

Disney Schneewittchen und die böse Hexe

United Archives GmbH / ActionPress Szene aus Disneys "Schneewittchen"

United Archives GmbH / ActionPress "Schneewittchen" von Disney

