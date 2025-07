Für F1-Film: Brad Pitt holt sich Lewis Hamilton als Mentor

Hollywood-Star Brad Pitt (61) und Formel-1-Ikone Lewis Hamilton (40) haben für den kommenden Film "F1: The Movie" eng zusammengearbeitet. In einem Interview mit Entertainment Weekly verriet Brad, dass das Projekt ohne die Unterstützung des Rennfahrers nicht möglich gewesen wäre. Der Film erzählt die Geschichte des ehemaligen Rennfahrers Sonny Hayes, gespielt von Brad, der nach einem Unfall vor 30 Jahren eine zweite Chance bekommt. Bei der Umsetzung dieses ehrgeizigen Projekts, das an echten Grand-Prix-Strecken weltweit gedreht wurde, spielte Lewis eine zentrale Rolle. "Er öffnete uns die Türen und half uns, die Welt der Formel 1 authentisch darzustellen", erklärte Brad.

Neben seiner Unterstützung bei Planung und Entwicklung brachte Lewis das Produktionsteam auch näher an die Seele des Rennsports. Regisseur Joe Kosinski betonte, wie bedeutend Lewis' persönliche Erfahrungen – etwa das körperliche und mentale Durchhaltevermögen eines Rennfahrers – für die Gestaltung von Sonnys Charakter waren. Der Profi-Rennfahrer gewährte intime Einblicke, etwa wie er nach Unfällen und schweren Verletzungen immer wieder ins Cockpit zurückkehrte. Diese Momente, die beinahe spirituelle Dimensionen hätten, flossen direkt in die Entwicklung der Filmfigur ein. Außerdem gab Lewis praktische Tipps, etwa wie das Gehör hilft, beim Fahren die Umgebung besser wahrzunehmen.

Während Brad Lewis für seine sportlichen Leistungen und seine Offenheit schätzt, ist es nicht das erste Mal, dass der britische Rennfahrer in die Filmwelt eintaucht. Lewis ist bekannt dafür, sich neben seiner Formel-1-Karriere auch für Musik, Mode und Film zu interessieren. Für Brad, der als Schauspieler und Produzent längst zur ersten Liga Hollywoods gehört, war die Zusammenarbeit mit Lewis ein weiterer Meilenstein. Mit diesem gemeinsamen Projekt verschmelzen Film und Rennsport auf eine Weise, die Fans beider Welten begeistern dürfte.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Brad Pitt und Lewis Hamilton

Getty Images Lewis Hamilton im Dezember 2024

Getty Images Brad Pitt im Juni 2025

